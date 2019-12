Noite de autógrafos Escola de Porto Murtinho inova e encerra ano letivo com noite de autógrafos de 73 livros escritos po

Desenvolver a capacidade criativa dos alunos através da escrita. Esse é o objetivo do Projeto Super Autor, adotado por um grupo de professores da Escola Estadual José Bonifácio no município de Porto Murtinho, e que junto aos alunos, apresentam nesta segunda-feira (09.12) para toda a comunidade o resultado da iniciativa: 73 livros escritos e ilustrados por estudantes de 7 a 12 anos.

O material elaborado no último semestre do calendário escolar, surgiu de um desejo da pedagoga Alaise Gomes Gauna Cardoso, de inovar já que em anos anteriores o projeto “Soletrando” envolveu toda a comunidade escolar e premiou estudantes. O sonho dela e das professoras, Vanieli Pena da Silva, e Maria Célia Fróes Acosta, de estimular a escrita e despertar o potencial criativo de cada aluno, começou a se tornar real no mês de julho, com a resposta positiva de uma inscrição feita na internet para aderir ao projeto de iniciativa privada, que transforma alunos em autores.

“O meu objetivo era conseguir trazer para a realidade de uma escola pública um projeto tão magnífico visto muito em escolas particulares. É indescritível a sensação de tornar alunos em escritores, foi um momento mágico, gratificante e recompensador. Acreditar que eles são capazes, nos fez sonhar com este projeto”, conta Alaise.

Além do envolvimento no ambiente escolar, o projeto rompeu fronteiras e envolveu toda comunidade e familiares de alunos, que auxiliaram em pontos importantes, como por exemplo, a foto para ilustrar o livro e a composição da biografia dos autores. Foram confeccionados 4 exemplares de cada autor, sendo dois que irão para a biblioteca da escola, e outros dois exemplares para a família.

A noite de autógrafos terá início às 19 horas na Praça de Eventos de Porto Murtinho, e será aberta a toda comunidade que queira prestigiar os pequenos escritores.



Crianças de 7 a 12 anos



exercitando a criatividade



colocando ideias no papel

e tornando-se autoras



de suas próprias histórias



“Super Autor”

Noite de Autógrafos Super Autor

Data: 09/12/2019

19 horas

Local: Praça de Eventos – Porto Murtinho – MS