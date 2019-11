EDUCAÇÃO Escola Menodora oferecerá ensino médio em tempo integral em 2020 O aluno terá 9 horas/aula diárias de estudo e uma hora de almoço, dentro da própria escola

Foto: Divulgação

A Escola Estadual Menodora Fialho de Figueiredo, passará a contar com ensino médio em tempo integral a partir do próximo ano. Todas as turmas serão contempladas com a decisão.

Segundo a direção da unidade de ensino, a implantação do programa visa melhorar a qualidade da educação oferecida. Na modalidade, o aluno terá 9 horas/aula diárias de estudo e uma hora de almoço, dentro da própria escola, iniciando as atividades às 7h30 e saindo às 16h30.

Além do almoço, serão servidas outras duas refeições diárias no local.

As aulas serão ministradas com metodologia diferenciada. Os professores da escola já se capacitaram para oferecer o ensino integrado e interdisciplinar, com resultados baseados no protagonismo do aluno.

Além disso, o aluno terá oportunidade de buscar aprender segunda língua estrangeira, terá acompanhamento socioemocional, projeto de vida, disciplinas eletivas (que o aluno poderá escolher) e estudos orientados.

Já a partir de 2021 serão ofertados cursos profissionalizantes concomitantes com o Ensino Médio.

A Secretaria de Estado de Educação fez levantamento das melhorias e adequações necessárias para a permanência do aluno em tempo integral na escola e essas adequações serão feitas durante o ano.

Os responsáveis dos alunos poderão confirmar as matrículas no período de 3 a 13 de dezembro. Os novos podem se matricular através do site www.matriculadigital.ms.gov.br de 29 de novembro a 31 de dezembro. O início do ano letivo acontece em fevereiro de 2020.

Os alunos dos outros anos (6º, 7º, 8º e 9º ano do Ensino Fundamental e Curso Técnico), continuarão seus estudos normalmente na modalidade atual (parcial) no turno que escolherem.

Os alunos do 6º ano que ficarem retidos não terão mais vaga na Escola em 2020.

A direção da escola acredita que o ensino em tempo integral em muito melhorará a qualidade do ensino oferecido, pois poderá haver redução dos índices de evasão e repetência, melhora do rendimento do aluno, além de tirar o jovem das ruas e da ociosidade.

Dúvidas podem ser esclarecidas através do telefone 3424-3158 e nas redes sociais. A unidade fica na avenida Weimar Torres, 3.447.