Profissionalização Escola oferece cursos técnicos gratuitos com tudo pago pelo governo em MS

A escola CEPEF (Centro de Educação Profissional Ezequiel Ferreira Lima), ligado ao Governo de Campo Grande-MS oferece diversos cursos gratuitos 2017 para o interessado se qualificar.

A escola não vem fechando turma pois não há divulgação desses cursos, quando abordados e questionados nem mesmos os profissionais da educação sabem da existência da escola que é mantida pelo Governo Estadual, que por sua vez promove a divulgação dos cursos em seu site, clique aqui.

Os cursos no CEPEF não são somente em sala de aula, de acordo com os alunos as aulas são práticas e com auto potencial de aprendizado de qualidade.

"Os cursos lá são ótimos e os professores são muito bons, podemos fazer aulas práticas e assim aprendemos mais rápido e é tudo sem precisar gastar", diz a aluna Ana Aparecida Imbrain (24), que já fez curso no local e declara que saiu de lá direto para o mercado de trabalho.

Alunos formandos 2016 em técnicos em comunicação social. Foto: Divulgação/Assessoria

Os cursos são oferecidos de forma concomitante ou seja, ao mesmo tempo que o aluno cursa o ensino médio ou subsequente para alunos com ensino médio completo.

Confira abaixo a lista de cursos oferecidos:

– Recursos Humanos – no turno da manhã para o total de 40 vagas.

– Eletrotécnica – são oferecidas 40 vagas para os turnos da tarde e noturno.

– Técnico em Biblioteca

– Técnico em Cozinha

– Técnica em Eletrônica

– Comunicação Visual- (Prorrogadas as inscrições até março).

– Organizador de Eventos- (Prorrogadas as inscrições até março).

O total de vagas oferecidas para a participação nos cursos é de 400 oportunidades e cidadão de Campo Grande e Mato Grosso do Sul poderão aproveitar estas oportunidades.

O processo seletivo será composto de provas com os conteúdos: língua portuguesa e matemática.

Os interessados podem realizar as inscrições em abril. E outros dois cursos; Técnico em eventos e Técnico em Comunicação Visual tiveram prorrogação até março de 2017, para que os interessados se inscrevam de forma gratuita.

É necessário que você acompanhe a abertura das inscrições pelo site: www.cepef.ms.gov.br/. Ou vá diretamente na sede da instituição que fica localizado na Rua Antônio da Silva Vendas, 115 no Jardim Bela Vista, ou ligue no telefone: (67) 3357-9000.

Não deixe de se profissionalizar o mercado de trabalho atual exige e para que você se destaque deve estar qualificado, vendo que é algo pago com imposto do cidadão inscreva-se e tenha uma formação profissional.