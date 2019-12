Acessebilidade Escola põe bolas de tênis em cadeiras e reduz barulho pra menino autista

Foto: reprodução Facebook

A Escola 202 Gaspar Benavento, do Paraná, na Argentina, adaptou bolinhas de tênis em cadeiras dentro da sala de aula, tudo para ajudar um menino autista que não conseguia participar das aulas por causa do barulho.

Apesar de Geremías Godoy – que tem Transtorno do Espectro Autista – frequentar as aulas desde o jardim da infância, ele ainda se sentia desconfortável com os ruídos e isso prejudicava o seu desempenho escolar.

Pessoas com autismo percebem e sentem o mundo de uma forma diferente, por isso, certos sons e ruídos podem incomodar e perturbar a concentração e o bem estar da pessoa.

A ideia

Anni Baldoni Ali, mãe do pequeno Geremías, decidiu lançar uma campanha pelas redes sociais para conseguir as bolas de tênis que seriam adaptadas às cadeiras.

A ideia surgiu da irmã de Anni, após comentar o quanto o pequeno ficava incomodado com o barulho, não se conseguindo concentrar nas aulas.

“Para ele, seria muito importante, pois ajudaria a se concentrar mais nas suas atividades e a ter mais calma”, escreveu Anni na sua publicação no Facebook.

Segundo o jornal AHORA, Anni continua a angariar bolas para outros cursos, pra ajudar outras crianças que continuam a ser integradas na instituição educacional, localizada no bairro de Mariano Moreno, na capital da província.