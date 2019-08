Servidores Escolagov e Enap se unem para aprimorar programa de desenvolvimento dos servidores Curso Gestão por Competências ofertado pelas instituições prioriza desenvolvimento e aprimoramento de Competências para eficácia e qualidade dos serviços públicos

Com o propósito de contribuir para o desenvolvimento permanente do servidor público estadual, a Fundação Escola de Governo (Escolagov) em parceria com Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), realizou o curso “Gestão por Competências”, direcionado a profissionais que atuam no Ciclo de Gestão de Desempenho do Governo de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a Escolagov, o curso é de grande relevância diante dos novos desafios do Serviço Público. “O atual cenário prioriza o desenvolvimento de competências para a melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos”, destaca o diretor-presidente da Escolagov, Wilton Paulino Júnior.

Na mesma linha, a diretora de Educação Continuada da Escolagov, Silvana Marchini Coelho reforça o panorama de desafios e tendências em gestão de pessoas para que a administração pública enfrente os novos cenários e perspectivas que o Estado apresenta. “Nosso propósito é contribuir para a realização das políticas públicas em gestão de pessoas em Mato Grosso do Sul, ao planejar e executar ações de capacitação que possibilitem a aquisição de novas competências, bem como o aprimoramento das competências já existentes”, avalia.

O curso foi ministrado pela instrutora Jakel Santana do Prado, Psicóloga do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul (IFMS) e professora-colaboradora da Enap. Mestre em Psicologia, Jakel possui vasta experiência em Psicologia do Ensino e Aprendizagem, com ênfase em Servidores, Avaliação de Desempenho, Capacitação e Qualidade de Vida.