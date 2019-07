“Autoria Café e Prosa” Escolas em Tempo Integral terão troca de experiências com “Autoria Café e Prosa” Evento acontece nesta quinta e sexta feira (25-26.7), no Centro de Formação Mariluce Bittar e abordará momentos de reflexão para o crescimento e melhoria das escolas

Professores, servidores administrativos e alunos das 27 escolas do Programa de Ensino Médio em Tempo Integral, conhecido como Escola de Autoria, estarão reunidos nesta quinta e sexta-feira (25 e 26) com o objetivo de aperfeiçoar as ações no segundo semestre do ano letivo, a partir das discussões, reflexões a avaliações do que foi feito no semestre anterior.

O evento, denominado “Autoria Café e Prosa”, será realizado no Centro de Formação Mariluce Bittar, pela Secretaria de Estado de Educação (SED), através da Superintendência de Políticas Educacionais (SUPED), por intermédio da Coordenadoria de Políticas para o Ensino Médio e Educação Profissional (COPED) e Gerência de Ensino Médio em Tempo Integral (GEMTI).

“Entendemos que momentos de reflexão sobre as práticas cotidianas são importantes para o crescimento e melhoria das escolas”, enfatiza Hélio Queiroz Daher, superintendente de Políticas Educacionais da SED.

O “Autoria Café e Prosa” tem como principal objetivo, na avaliação da gerente de Ensino Médio e Tempo Integral, (GEMTI), Maria Gorete Siqueira Silva, proporcionar momentos de troca de experiências entre as 27 escolas participantes do Programa de Ensino Médio em Tempo Integral, “além de uma avaliação do processo de implantação, por meio da análise dos desafios e proposições de soluções possíveis, possibilitando o replanejamento das ações a serem desenvolvidas para o último semestre”, enfatiza Gorete.

“A metodologia de “word café” utilizada permite um elevado nível de interação e promissora conversa de todos os participantes, que conhecem a síntese das discussões dos grupos, conectam-se e desenvolvem as suas ideias, tornando visível os esforços e a inteligência coletiva”, menciona o coordenador de Políticas para o Ensino Médio e Educação Profissional, Davi de Oliveira dos Santos.

Além das escolas da Autoria, participam a Gerência de Ensino Médio em Tempo Integral, representantes de setores da SED, Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) e o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE), parceiro da Secretaria de Estado de Educação no processo de implantação das escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, através do modelo denominado Escola da Escolha.

O evento também possibilita a participação de estudantes das escolas interessados em compartilhar suas experiências exitosas sobre o desenvolvimento do Protagonismo Juvenil no cotidiano escolar, bem como, os desafios enfrentados até então.