Escondido em fazenda, rapaz Ã© preso apÃ³s tentar matar a ex esfaqueada na cabeÃ§a

Fazenda Escondido em fazenda, rapaz é preso após tentar matar a ex esfaqueada na cabeça Para se defender mulher também esfaqueou o rapaz

Foi preso neste domingo (1º), um rapaz de 21 anos que tentou matar a ex-mulher esfaqueada na cabeça ao saber que a mulher já estava se relacionando com outra pessoa. Para se defender, a vítima também esfaqueou o homem.

Ele foi encontrado escondido em uma propriedade rural após o dono do local avisar a polícia do paradeiro do suspeito, que estava ensanguentado depois de ser esfaqueado na cabeça pela mulher que tentava se defender dele.

A tentativa de homicídio aconteceu durante a madrugada de domingo (1º), quando os dois voltavam de uma festa juntos. Ele acompanhou a ex-mulher até o apartamento dela, quando a vítima teria falado que já estava em outro relacionamento, segundo o site JP News.

A mulher foi dormir e pediu para que o rapaz também fosse já que estava tarde, mas momentos depois percebeu que sangue escorria pela sua nuca. Foi, então, que a vítima percebeu que tinha sido esfaqueada. Ela tentou correr do autor que também feriu a mãe da mulher nas mãos.

Ela encontrou uma faca e desferiu golpes contra ele que atingiram a sua cabeça. Tanto a vítima quanto o jovem que foi encontrado pela polícia horas depois foram levados para uma unidade de saúde. Ele confessou o crime.