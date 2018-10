Escorpião Escorpião invade maternidade e assusta pais de recém-nascido Caso aconteceu na noite de ontem (29) em Campo Grande

Os pais de um recém-nascido, que não tiveram a identidade revelada, tiveram um susto após encontrarem um escorpião dentro de janela no quarto onde estavam com o bebê, ontem (29), na Maternidade Cândido Mariano, localizada na Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, região central de Campo Grande. No primeiro semestre deste ano, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) notificou 71 casos na Capital.

O caso ocorreu durante a noite enquanto os pais estavam com o bebê no quarto. Uma das pessoas que também estava no local com o casal encontrou o animal peçonhento e imediatamente os pais chamaram a equipe da maternidade.

Funcionários de limpeza jogaram água sanitária no escorpião que saiu do lugar e foi capturado em um copo plástico e entregue a administração do hospital.

Em nota, a Maternidade Cândido Mariano informou, que a última inspeção foi realizada na terça-feira (23) e nenhum escorpião foi encontrado. "Sempre são inspecionadas as caixas de esgoto, além de outras possíveis áreas de abrigo para os aracnídeos", diz a nota.

Após o ocorrido, a maternidade também informou que intensificou as ações de higienização que são realizadas pela equipe do hospital. Hoje, foi feita a revisão de todos os ralos e janelas, além da aplicação de produtos específicos para a situação. Ainda segundo a nota, não há entulhos no entorno da maternidade e a dedetização do prédio ocorre quinzenalmente ou quando há necessidade.