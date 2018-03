Leitura Escritora premiada lança 'A Face Serena', falando sobre infância, o envelhecer e a morte 'Ganhou o Jabuti de melhor romance e livro do ano de ficção com Quarenta dias (Alfaguara, 2014). Em 2017, seu romance “Outros Cantos” ganhou o Prémio Casa de las Américas (Cuba), o Prêmio São Paulo e o prêmio Jabuti (3º Lugar). Participa do Movimento Mulh

Um dos maiores expoentes da literatura brasileira, a premiada escritora Maria Valéria Rezende lança seu mais novo livro pela editora Penalux. Intitulado “A Face Serena”, a obra reúne contos que mostram a evolução e o amadurecimento de protagonistas que experimentam o contato com o outro, crescendo e relacionando-se com seus modelos familiares, enquanto no seu próprio desabrochar descobrem a violência dos sentimentos humanos, como a inveja e a ansiedade.

A ideia principal do livro é propor um refazer de percurso de vida, um relembrar reflexivo das primeiras experiências, como, por exemplo, o medo, a angústia, a cumplicidade com os avós, o calor dos primeiros modelos infantis e o descobrimento de um mundo cheio de possibilidades, e seu desenrolar-se, nem sempre feliz, ao longo dos anos.

Segundo os editores Wilson Gorj e Tonho França, os contos de Maria Valéria permitem ao leitor acompanhar as primeiras descobertas dos personagens e a potência de um sentimento puro e descontaminado de um tédio muitas vezes decorrente da vida adulta.

Foto:Divulgação

- Todo este descobrimento e aventura são elaborados com sutileza, e as histórias são contadas sem afetação, criando personagens cativantes que se desenvolvem dentro de contextos cotidianos, sempre bem apresentados pela escrita magistral da autora. Estamos diante de uma grande narradora, senhora do seu ofício. Os prêmios já alcançados por ela não me desmentem – destaca Gorj.

– Embora “Face Serena” fuja da ingenuidade, os contos trazem também o relembrar de uma fase da vida de descobrimentos. Mas, tratando-se de uma escritora do porte da Maria Valéria Rezende, o mérito do livro não está apenas no que as histórias transmitem, mas sobretudo na forma como a escritora as apresenta – explica França.

Sobre Maria Valéria Rezende

Vivendo atualmente na Paraíba, Maria Valéria Rezende é nascida em Santos (SP), em 1942. Escreve ficção, poesia e é também tradutora. É formada em Língua e Literatura Francesa, Pedagogia e mestre em Sociologia.

Entre as obras publicadas estão, “O voo da guará vermelha” (Objetiva, 2005), publicada em Portugal e na França, além de duas edições na Espanha (espanhol e catalão). Ganhou o prêmio Jabuti em 2009, na categoria infantil, com “No risco do caracol” (Autêntica, 2008) e, em 2013, categoria juvenil, o romance “Ouro dentro da cabeça” (Autêntica 2012).

Também ganhou o Jabuti de melhor romance e livro do ano de ficção com Quarenta dias (Alfaguara, 2014). Em 2017, seu romance “Outros Cantos” ganhou o Prémio Casa de las Américas (Cuba), o Prêmio São Paulo e o prêmio Jabuti (3º Lugar). Participa do Movimento Mulherio das Letras.

Serviço:

Título: A Face Serena

Autor: Maria Valéria Rezende

Publicação: 2018

Tamanho: 14X21

Páginas: 158 p

Preço: R$ 40,00

Site da editora: http://site.editorapenalux.com.br/

e-mail: penalux@editorapenalux.com.br