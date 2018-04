Escritores realizam evento para lançamento de revista da UBE-MS

Para lançar a quinta edição de sua revista periódica, a União Brasileira de Escritores, de Mato Grosso do Sul (UBE-MS), elaborou uma programação especial, contendo diversas manifestações artísticas e culturais. “Nossa diretoria e todos os associados querem fazer mais um gesto de contribuição de atendimento às expectativas culturais da sociedade”, salientou o escritor André Luiz Alvez, presidente da entidade.

Com início marcado para 19h, o evento será realizado na próxima sexta-feira, 13, na Casa Fernando Pessoa, um espaço cultural localizado à Rua Porto Carrero, 502, Bairro Vilas Boas, perto da Praça do Peixe. A entrada é gratuita e a diretoria da UBE-MS faz o convite aos autores, seus familiares, amigos e amantes das artes em geral.

“Será uma festa de congraçamento, de fomento à produção e ao acesso das pessoas à cultura, e também de fortalecimento dos laços associativos. Além da programação cultural, estaremos distribuindo, gratuitamente, exemplares da revista aos associados que tiveram seus textos publicados e comunicando nossas futuras atividades”, ressaltou Alvez.

A UBE-MS é uma das referências orgânicas da estrutura de protagonismo cultural no Estado. É parceira, incentivadora e protagonista de várias iniciativas no segmento, como a Noite da Poesia, que chegou em 2017 à sua 29ª edição. A União é um lastro seguro no impulso à abundante e criativa safra de autores que colocam a literatura de Mato Grosso do Sul entre as mais produtivas do Brasil.

No ano passado, por exemplo, uma das obras concebidas à luz do estímulo da UBE, a antológica “101 Reinvenções Para Manoel – Um Estudo Sobre a Influência da Linguagem do Poeta Manoel de Barros Sobre a Criação Literária””, ganhou destaque no Jornal das Letras. A publicação é distribuída pela Academia Brasileira de Letras (ABL) e tem na sua direção editorial o acadêmico Arnaldo Niskier.

O livro é uma coletânea com poemas de 101 autores nascidos ou radicados em Mato Grosso do Sul e que experimentam em suas criações literárias a influência e o olhar diferenciado e único de Manoel de Barros para a poesia e a palavra. O trabalho foi organizado por Ana Maria Bernardelli e Fábio Gondim, escritores e poetas filiados à UBE-MS,.