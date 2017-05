Festa Junina UCDB Esgotado primeiro lote de ingressos para pista da Festa Junina UCDB; valor passa para R$ 40

O primeiro lote de ingressos para pista da Festa Junina da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) está esgotado e agora, o segundo lote é vendido a R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia entrada, em dois locais: Gugu lanches e no SeR UCDB. Para os camarotes, os ingressos já estão no terceiro lote, a R$ 120, e a meia entrada já está esgotada. A 11ª edição da festa Junina UCDB será no dia 3 de junho e contará com o lançamento do DVD de Zé Neto & Cristiano, além de duplas sertanejas regionais.

Também sobem ao palco as duplas João Paulo & Fernando, Kleber & Ruan e o cantor Evandro Campos. Além dos shows, a festa contará com barracas de comidas e bebidas típicas comandadas por acadêmicos, que trabalham para arrecadar dinheiro para as festas de formatura.

A festa Junina será no estacionamento do bloco A da UCDB, a partir das 19h. Mais informações podem ser obtidas com a produção do evento pelos telefones (67) 99938-4849 e (67) 3025-4006.