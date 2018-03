Relembre ESPECIAL OS TRAPALHÕES: Didi Mocó Sonrisépio Colesterol Novalgino Mufumbbo 'A cada dia dessa semana relembraremos as histórias dos quatro integrantes'

O personagem mais notório dos trapalhões foi, com certeza, Didi Mocó Sonrisépio Colesterol Novalgino Mufumbbo, Didi acabou ficando mais popular e eternizado que seu intérprete, o cearense Antônio Renato Aragão. Às vezes, Didi usava Sonrisal no lugar de Sonrisépio e, ao mencionar seu nome completo, alertava sempre que o nome Mufumbbo se escrevia com dois “bês” e o nome Mocó, com dois acentos no “o”.



Segundo tenente de infantaria do exército brasileiro, Renato Aragão, que também é bacharel em direito, chegou a ser vítima de um acidente aéreo no estado da Paraíba, quando ajudou no socorro dos outros sobreviventes. Renato, hoje com 83 anos, ajudou a criar em 1966 um programa chamado Os Adoráveis Trapalhões, com outros artistas, cujo formato acreditou ser fadado ao sucesso. Realmente o sucesso veria, mas após mudar de emissora em 1974. Estreou na extinta TV TUPI o programa Os Trapalhões, já com os quatro conhecidos integrantes, entre eles Dedé, Mussum e Zacarias. Em 1977 fundou a Renato Aragão Produções Artísticas Ltda. Claro que há muito mais a contar sobre esse incansável cearense e Os Trapalhões.

Dono de bordões geniais

Didi usava constantemente em suas trapalhadas em cena os dizeres:

Ô psit! (uma modificação da interjeição psiu).

Ô da poltrona! (quando se dirige ao telespectador).

"Arô?" É ieu! (quando atende o telefone e alguém pergunta quem é)

Vou fingir que nem ouvi! (quando briga com alguém, alguém o irrita ou se surpreende com alguma coisa)

De vez em quando Didi ameaçava os outros com um pedaço de pau, dizendo "Se tiver homem aqui vai ter pau"! Depois um homem armado ou forçudo chegava e dizia:Tá aqui o homem!, e Didi, com medo,dava o pedaço de pau pro homem dizendo E tá aqui o pau e depois vai embora ileso.

Eu morro de rir e não acho graça!

Liga pro meu telefone: dois meia meia meia meia meia dúzia seis "rama" quatorze a cobrar!

OS PIRATAAAA! (quando diz dar um grito de guerra. Deu origem a um quadro dos Trapalhões)

Humhum! Ele (tipo de ameaça) (quando alguém o ameaça e ele ri)

Agora é tarde! E tantos outros bordões eternizados...

Atualidade

Além de programas para a TV e shows, o comediante produziu, dirigiu e atuou em 47 filmes, entre eles, “Adorável Trapalhão” (1966), “Ali Babá e os Quarenta Ladrões” (1972), “Os Saltimbancos Trapalhões” (1981), “Os Trapalhões e o Rei do Futebol”, com Pelé, (1986), “A Princesa Xuxa e os Trapalhões” (1989) e “O Noviço Rebelde” (1997).

Renato Aragão está casado com Lilian Taranto, bem mais nova que ele, com quem tem uma filha chamada Lívian Aragão, nascida em 1999, que já dividiu a tela do cinema em diversos filmes e da TV na série “Acampamento de Férias”, que foi ao ar entre 2009 a 2012, com três edições por ano.

Em março de 2014, Renato Aragão sofreu um infarto agudo do miocárdio logo após a festa de aniversário de 15 anos de sua filha Lívian. Hoje, segue com uma dieta regrada, faz esteira e hidroginástica, afirmou o comediante.

Renato Aragão também mostra preocupação com seu papel social. Em 1991, tornou-se representante especial e embaixador da UNICEF pela infância brasileira e foi condecorado chanceler da Ordem do Rio Branco.

O comediante também já mostrou seu caráter religioso em dois acontecimentos marcantes. Em 1991, escalou o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, para beijar a mão da estátua e, em 1999, fez uma caminhada de São Paulo a Aparecida, levando uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, para pagar uma promessa feita à santa. Renato Aragão é casado com a esposa e fotógrafa Lílian Taranto, com quem teve uma filha, Lívian (nascida em 1999). Ele também é pai de outros quatro filhos do seu primeiro casamento (1957-1991), com Marta Rangel: Paulo (1960), Ricardo (1962), Renato Jr. (1968), e Juliana (1977).