Setor leiteiro Especialistas discutem situação da produção do setor leiteiro

A situação da produção e a qualidade do leite no Brasil foram debatidas na semana passada, em Brasília, na 1ª reunião da Comissão Técnica Consultiva (CTC/Leite).

Participaram da reunião representantes da Rede Brasileira de Laboratórios da Qualidade do Leite (RBQL), da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Leite e Derivados e das secretarias de Política Agrícola, de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação e de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Os técnicos analisaram os dados do sistema informatizado para monitoramento da qualidade do leite e apresentaram propostas de ações de curto e médio prazo para a melhoria da qualidade do produto, com base nas avaliações e análises realizadas, conforme a portaria nº 142, de 19 de julho deste ano, que cria a CTC/Leite.

Foram apresentados estudos de competitividade da cadeia produtiva do Leite, do Programa Mais Leite Saudável e do Observatório da Qualidade do Leite.

A próxima reunião está marcada para o dia 4 de setembro.