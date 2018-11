Music business Especialistas no music business explicam como chegar ao sucesso nesta segunda-feira Encontro tem vagas limitadas e inscrição é apenas um quilo de alimento

Alcançar o sucesso no mundo da música em um mercado competitivo necessita de muito planejamento de carreira. Pensando em fomentar a profissionalização dos profissionais do cenário regional, a Substelar Produções, em parceria com a Living Lab, realiza nesta segunda-feira (26) a palestra "Como obter Resultados no Music Business". O evento será às 19h, na rua Brasil, 205, no bairro Monte Castelo. As vagas são limitadas no site da sympla e a inscrição é apenas um quilo de alimento não perecível.

Na oportunidade haverá a participação especial do diretor de performance e coach artístico do Novo Artista, Caio Norcia. Referência no país pelo trabalho que desempenha no desenvolvimento de carreiras musicais, ele irá falar sobre a preparação para o sucesso.

"Todo artista em começo de carreira e muitas vezes já tendo experiência, acredita que o que acontece no palco depende do bom dia dele e da animação do público. Meu trabalho como diretor de performance é mostrar que o artista precisa estar preparado para passar sua mensagem para o público, mesmo mediante qualquer adversidade. Ele se torna um performer", explicou Norcia.

O empresário Alexandre Artioli, CEO da Substelar Produções afirma que o evento vai ajudar a profissionalizar os artistas em todas as fases da carreira. "Vamos abordar todas as ações que músico precisa cumprir em cada etapa, desde disciplina a produção de conteúdo. O evento será importante para quem quer gerir seu projeto como se fosse uma empresa".

As mídias sociais e a divulgação de materiais na imprensa também serão abordados por especialistas. "Queremos mostrar a importância da relação do músico com seu público e com jornalistas para estar sempre em evidência nos meios de comunicação", completou a jornalista Gabriela Couto, responsável pela assessoria de imprensa das bandas da Substelar Produções.

Serviço:

Palestra"Como obter Resultados no Music Business"

Quando: Segunda (26), às 19h

Onde: Rua Brasil, 205 - Monte Castelo

Quanto: 1kg de alimento não perecível

Inscrições limitadas:https://www.sympla.com.br/como-obter-resultados-no-music-business__398619

Mais informações: (67) 9 8403-2979