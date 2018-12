Médicos “Espero um retorno positivo” diz enfermeira Cida sobre indicações de mais médicos para UBSF do Noroe

Por: Assessoria de Imprensa do Vereadora

Durante a 78 ª Sessão Ordinária realizada na Câmara Municipal de Campo Grande, a vereadora Enfermeira Cida Amaral (Pros), apresentou 86 indicações, que foram encaminhadas a prefeitura para a execução dos serviços. Todas as solicitações foram encaminhadas ao Gapre (Gabinete do prefeito), e as secretarias competentes.

Para a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), a vereadora solicitou reforço na equipe de médicos, ampliação de vagas para dentista, clínico geral, reforço nos medicamentos, em especial vacina para meningite (meningocócica), reforço na atuação da equipe de agentes de combate a endemias para a UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) “Dr. Cláudio Luiz Fontanillas Fragelli” do bairro Jardim Noroeste.

De acordo com a vereadora enfermeira Cida, os serviços da saúde precisam ser aprimorados. “Minha equipe andou no bairro Noroeste e a maior reclamação é a falta de dentista e clínico geral, e eu vejo que isso é o mínimo que a população merece. Por isso, fiz a indicação ao prefeito e espero um retorno positivo, principalmente para a população, que é quem mais precisa desses profissionais” declarou a parlamentar.

À Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), foram solicitados os serviços de pavimentação asfáltica, implantação de rede de esgoto, substituição de lâmpada por lâmpada LED, limpeza de calçada, substituição de poste, patrolamento e encascalhamento, troca de lâmpadas, limpeza das calçadas, instalação de poste braço e lâmpada, limpeza de Ruas, calçadas e terrenos, serviço de drenagem e aumento da quantidade da frota de ônibus das linhas 519/520/524.

Já para a SEMED (Secretaria Municipal de Educação) foi aumento do número de vagas disponibilizadas na Escola Municipal Senador Rachid Saldanha Derzi, Bairro Jardim Noroeste.

Os bairros contemplados com as indicações de melhorias são: Bairro Noroeste, Vila Volpe II e Vila Moema.

As indicações são o instrumento do Poder Legislativo para informar ao Poder Executivo e provocar melhorias para a cidade. Para encaminhar sua solicitação ligue no gabinete da vereadora Enfermeira Cida Amaral, telefone: (67) 3316-1531.