TEATRO Espetáculo com Eri Jhonson e Viviane Araújo, trata encontro virtual em novembro na Capital Peça sobre relacionamentos virtuais e interatividade pioneira

Foto: Reprodução

Eri Jhonson e Viviane Araújo são protagonistas do espetáculo “Quem É Quem”, que será apresentado dia 9 de novembro em Campo Grande, às 21h no Palácio Popular da Cultura. A peça que teve sua estreia nacional em 23 de agosto desse ano em Maceió vem pela primeira vez à Campo Grande e traz novidades em uma comédia sobre um encontro amoroso a partir das redes sociais.

A trama, mostra Lobo Solitário (Eri Johnson) e Gata Maluca (Viviane Araújo), após ambos usando esses codinomes marcarem em encontro por meio das redes sociais. Os verdadeiros nomes dos personagens são Luciano e Luciana.

Lobo Solitário está desempregado e usa esses encontros para facilitar a práticas de assaltos contra mulheres supostamente carentes. Já a Gata Maluca, é ninfomaníaca e usa homem apenas como objetos para prazer sexual, após sofrer muitas decepções amorosas.

Durante o encontro e ao se encontrarem e notarem as mentiras contadas, o casal começa ser contaminado por um romantismo que “chega de mansinho”, a noite que deveria ser apenas um simples e corriqueiro assalto ou um sexo descomprometido, se transforma em uma noite divertidíssima, e, teoricamente de papéis invertidos na relação Homem x Mulher.

A atriz Viviane Araújo. Foto: João Erisson/Divulgação.

Embora seja uma comédia, a montagem, que tem trilha sonora composta por Orlando Morais, marido de Gloria Pires e passa uma mensagem forte. “Não deixa de servir como um alerta. É necessário ter cuidado ao se relacionar com alguém que você não conhece. Pode ser amor ou cilada”, explicou Viviane. “Na minha época, pedir telefone era sinônimo de paquera. Agora, pode ser um assalto”, completou Eri que também assina a direção do espetáculo.

A peça ganhou espaço no Brasil e segue sua trajetória. Em Campo Grande é uma realização da Jamelão e Pedro Silva Promoções, com classificação indicativa para 14 anos.

A grande novidade do espetáculo é atualização de lives, transformando a peça numa interatividade social inédita no teatro.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos no stand do Comper Jardim do Estados e pela internet. Maiores informações no telefone (67) 3326 – 0105.