TEATRO Espetáculos da BA, SP e de MS são as atrações de hoje da Pantalhaços Programação desta quarta começa com mesa sobre Processos Criativos

A Pantalhaços é organizada pelo Circo do Mato em conjunto com a Cia. de Teatro Flor e Espinho Foto: Reprodução

Mostra de Palhaços do Pantanal, começou no dia 24 do mês passado com uma oficina. Nesta quarta-feira (3), começam as apresentações as mesas e apresentações dos espetáculos da mostra. Toda a programação é gratuita e aberta ao público em geral.

A partir das 13h, acontece a mesa de debates Processos Criativos, às 16h, na Escola Municipal de Tempo Integral Maria Vicente, no Rita Vieira a Cia Arte Negus (MS) apresenta o espetáculo “Ambulante”. Logo depois, às 17h o Top Circo apresenta o espetáculo Picadeiro Mágico, na Vila Nasser. O Centro Cultural José Octávio Guizzo recebe, às 19h, as Rainhas do Radiador, com “A Andarilha”, em seguida é a vez do palhaço João Lima (BA) entrar em cena com “O Circo de Um Homem Só”.

A Pantalhaços é organizada pelo Circo do Mato em conjunto com a Cia. de Teatro Flor e Espinho. O projeto foi contemplado com recurso do FMIC (Fundo Municipal de Investimentos Culturais), oriundo da Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da SECTUR (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo).

"Ambulante", CIA Arte Negus. Foto: Divulgação/Assessoria

Em “Ambulante”, uma dupla de ridículos sujeitos são as personagens que conduzem a história. Ambos já perderam tudo e não querem perder a esperança em realizar seus sonhos, para isso apostam no comércio informal para angariar o vil metal necessário para alcançar seus desejos, e transformam uma barraquinha de ambulantes em um espetáculo de rua.

“Ambulante” não é necessariamente um espetáculo sobre vendedores de rua, mas sim uma apresentação que utiliza da figura de dois comerciantes informais que parecem ter vindo de um estranho universo, para dialogar sobre a capacidade humana de sonhar e fazer isso ainda que com dificuldades.

O segundo espetáculo da mostra nesta quarta-feira é “Picadeiro Mágico”. Nele, os artistas da família Perez, mantenedores do Top Circo, apresentam números tradicionais circenses, como acróbatas, malabares, palhaços e outros. O Top Circo é o único circo de lona itinerante ainda ativo em Mato Grosso do Sul, tendo surgido há mais de 50 anos.



"Rainhas do Radiador". Foto: Divulgação/Assessoria

No início da noite é a vez das Rainhas do Radiador apresentarem “A Andarilha”. No espetáculo, a palhaça Rufina vem chegando em algazarra com seu carrinho de bebê. Muito carismática, tenta incansavelmente lidar com os desafios de ter um bebê e desperta no público diversas sensações e sentimentos ligados a essa temática.

Ele é cômico, trágico, desesperador, sensível e fantástico. O espetáculo ainda utiliza recursos circenses como acrobacia, magia cômica, malabares e instrumentos excêntricos. Além disso, conta com uma trilha sonora executada ao vivo por uma sanfona.

João Lima, "O Circo de Um Homem Só". Foto: Divulgação/Assessoria

Na última apresentação, o palhaço João Lima Tiziu decide realizar, sozinho, um espetáculo de circo completo. Ele mesmo arma toda a estrutura e assume os papéis de apresentador, mágico, malabarista, bandinha, etc. É a peculiaridade na execução dos números e o carisma na relação com a plateia que dá o tom cômico e cativante em “O Circo de Um Homem Só”. Assim, os números, são pretextos para esse alegre encontro entre público e palhaço, um dos mais característicos personagens do maravilhoso mundo do circo.

A Pantalhaços segue com mesas, apresentações e oficinas todos os dias até domingo (7). Mais informações podem ser obtidas no site da mostra e na página do Facebook e Instagram. Confira a programação completa abaixo:

PROGRAMAÇÃO

4ª feira (3 de julho)

13h

Mesa – Processos Criativos

Circo do Mato

16h

Ambulante

Arte Negus (MS)

ETI Iracema Maria Vicente

17h

Picadeiro Mágico – Top Circo (MS)

Local a confirmar

19h

A Andarilha

Rainhas do Radiador (SP)

Centro Cultural José Octávio Guizzo

20h

O Circo de Um Homem Só

João Lima (BA)

Centro Cultural José Octávio Guizzo

5ª feira (4 de julho)

13h

Mesa – Estética e Política

Circo do Mato

16h

Piruá de Circo

Tropa Trupe (RN)

EMEI Cordeirinho de Jesus

18h

Palhasseata

Orla Morena

19h

Clov’s o Internacionável

Teatro Lá Nos Fundos (SC)

Teatro de Arena Orla Morena

20h

Cola Show

As Inigualáveis Irmãs Cola (SP)

Teatro de Arena Orla Morena

22h

Travessias

Seres de Luz Teatro (SP)

Teatral Grupo de Risco

6ª feira (5 de julho)

13h

Mesa – Riso Pra Quê?

Circo do Mato

18h

Compilação Suno

Cia Suno (SP)

Orla Morena

19h

Brisa’s Beach

Palhaça Brisa (MG)

Orla Morena

20h

Tomate, Puro Tomate

Tomate Clown (ARG)

Orla Morena

22h

Animo Festas

La Cascata Cia Cômica (SP)

Teatral Grupo de Risco

Sábado (6 de julho)

11h

Trem de Doido

Palhaço Gabinete

Centro Cultural José Octávio Guizzo

11h30

Tradicional Pocket Show

Circo Le Chapeau (MS)

Centro Cultural José Octávio Guizzo

19h

Circo do Só Eu

Esio Magalhães Barracão de Teatro (SP)

Orla Morena

20h

Cabaré de Palhaç@s

Orla Morena

Domingo (7 de julho)

18h

Delírios de Nito e Outros Devaneios

Palhaço Nito

Orla Morena

19h

Xulé a La Carte

Trupe Arlequin (PB)

Orla Morena

20h

Circo dos Irmãos Saúde

Teatro Artetude (DF)

Orla Morena

SERVIÇO

O Circo do Mato fica na rua Tonico de Carvalho, 263, Amambaí. A Escola Municipal de Tempo Integral Iracema Maria Vicente está localizada na rua Rotterdan, 2055, no Rita Vieira. A lona do Topo Circo está montada na rua Tenente Lira, Vila Nasser, em frente ao número 851. E o Centro Cultural José Octávio Guizzo fica na rua 26 de Agosto, 453, Centro.