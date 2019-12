Detectores de metais Esporte aprova detectores de metais em estádios

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados aprovou proposta que obriga uso de detectores de metais no controle da entrada de eventos esportivos com público superior a 10 mil torcedores.

O texto aprovado é o substitutivo do deputado Júlio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF) ao Projeto de Lei 924/15, da ex-deputada Dâmina Pereira.

O relator optou por incorporar as mudanças no Estatuto do Torcedor, que já traz normas de segurança em estádios.

Ribeiro também determinou que o uso de portais e detectores de metais seja limitado a eventos de grande público, enquanto o original previa o controle em todos os ginásios e entradas.

Os equipamentos, segundo ele, vão facilitar a entrada dos grandes eventos. "É uma medida que promoverá uma fiscalização mais eficiente contra o ingresso de objetos proibidos ou suscetíveis de gerar a prática de atos de violência nos estádios esportivos, facilitando o processo de revista pessoal", afirmou.

Tramitação

A proposta tramita em caráter conclusivo. Já foi aprovada pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e agora segue para a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.