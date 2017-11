Esposa de Guido Mantega, Eliane Berger morre aos 56 anos A psicanalista Eliane Berger tratava um câncer

Apsicanalista Eliane Berger, 56 anos, morreu na madrugada deste domingo (12). A esposa ex-ministro da Fazenda Guido Mantega travava uma luta contra um câncer iniciado no cólon.A cerimônia do sepultamento ocorrerá às 14h30, no cemitério israelita do Butantã.

Eliane foi casada com o economista durante 22 anos. Ela deixa um filho, Marco, de 17 anos.

De acordo com a Folha de S. Paulo, desde que a mulher foi internada, há cerca de 40 dias, Mantega passava as noites no Hospital Albert Einstein. Na última semana, Eliane estava inconsciente devido à sedação após falência de órgãos.

A doença foi diagnosticada em dezembro de 2011, primeiro ano do governo de Dilma Rousseff. No ano passado, o casal chegou a viajar para a Espanha em busca de tratamento alternativo para o câncer que se espalhara pelo corpo.