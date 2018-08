Famosos Esposa de 'Louro José' quer separação após 14 anos, casamento tenso; brigas e traições “Ele estava começando a se relacionar com outra mulher. A esposa descobriu”, disse um amigo

Foto: Reprodução

Alessandra Veiga, esposa de Tom Veiga, mais conhecido como Louro José, pediu a separação após 14 anos e meio de união. Ela está morando há dois meses em um flat e decidiu se divorciar após se cansar do comportamento agressivo de Tom, segundo um amigo, em entrevista ao ‘Extra’.

“Ele estava começando a se relacionar com outra mulher. A esposa descobriu”, conta outro amigo. O casal tem uma filha. Ainda segundo fontes, Tom estaria a base de antidepressivos e com dificuldades para cumprir o contrato no “Mais você”.

Em 2016, o casal protagonizou uma briga pública, após Tom postar uma tatuagem feita com o desenho do rosto da mulher. Alessandra não gostou nada da “homenagem” e criticou publicamente o retrato.