Joio do trigo Esposa de Moro critica imprensa por notícias sobre auxílio-moradia Rosangela Wolff Moro utilizou o Instagram para se manifestar

Foto: © Getty Images

Esposa do juiz Sergio Moro, a advogada Rosangela Wolff Moro usou as redes sociais para criticar a imprensa por conta da publicação da notícia de que o marido recebe auxílio-moradia de R$ 4.377,73 mesmo tendo imóvel próprio em Curitiba, onde atua.

No Instagram, ela postou a imagem distorcida de um exemplar do jornal Folha de S. Paulo com um cacho de bananas por cima cima. Na legenda escreveu: "Imprensa... para o bem e para o mal. Separam o joio do trigo e publicam o joio".