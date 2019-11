Polícia Esposa descobre traição e homem tenta matar família jogando carro contra carretas Filho pedia a todo momento para o pai não matar a todos

A descoberta de uma traição na noite desta segunda-feira (11) acabou em agressões a uma mulher de 31 anos, na cidade de Três Lagoas a 338 quilômetros de Campo Grande. O homem de 31 anos teria tentado matar a toda a família jogando o carro contra carretas na estrada.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher teria questionado o marido que havia chegado e uma viagem por volta das 22h30 desta segunda (11), sendo que ele enfurecido começou a agredir a mulher com socos e chutes. A vítima, então, disse que não iria denunciá-lo. Quando o autor foi para o quarto, a mulher mexeu em celular descobrindo fotos, vídeos íntimos com a amante questionando novamente seu companheiro.

Neste momento, o homem entrou o carro, e como o filho do casal de 6 anos estava dentro do veículo, já que teria achado que iam sair, tanto a mulher como o outro filho do casal entraram no carro. O autor dirigiu até a BR-158 e passou a gritar que ia matar todo mundo, jogando o veículo contra as carretas que vinham no sentido contrário.

O filho mais velho pediu para o pai não matar todo mundo. A criança ficou assustada. Já quando voltaram para a residência, o autor quebrou os celulares da esposa e do filho e a agrediu com pauladas. A vítima levou nos filhos para a casa de uma amiga e foi até a delegacia para denunciar o marido por violência doméstica e lesão corporal dolosa