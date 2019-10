Polícia Esposa é esfaqueada no pescoço e abdômen enquanto dormia Mulher conseguiu correr e pedir ajuda

Durante a madrugada desta quinta-feira (17) uma mulher de 51 anos foi esfaqueada no pescoço e abdômen, pelo marido de 40 anos, na cidade de Jardim a 239 quilômetros de Campo Grande.

A mulher disse que chegou a sua residência com seu marido por volta das 3 horas da madrugada desta quinta (17), quando foi dormir sendo quem algum tempo depois ela foi acordada com socos na cabeça e golpes de capacete. Para se defender a vítima também pegou um capacete e passou a agredir o autor, que de posse de uma faca desferiu golpes no pescoço e mãos da mulher.

A vítima correu para sala e o marido foi atrás e desferiu mais facadas contra ela no abdômen. A mulher conseguiu correr e pedir ajuda a uma sobrinha, que a levou para o hospital da cidade. Não há informações se o homem foi preso.