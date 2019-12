ASTROLOGIA Está entre os três signos mais sortudos em 2020? Descubra O ano de 2020 promete ser promissor e transformador para três signos em especial. Será que a sorte está do seu lado?

Vai encontrar o seu grande amor? Vai conseguir aquela tal promoção no emprego? Ou será que vai ganhar na loteria? (bem, neste último caso talvez estejamos abusando...).

A astróloga Susan Taylor divulgou ao site Astrofame quais são os três signos que em 2020 vão conseguir o ‘mundo’. Descubra se está no pódio dos mais sortudos.

1. VIRGEM: O SIGNO COM MAIS SORTE EM 2020

Graças a Saturno, os elementos deste signo podem esperar um 2020 absolutamente fantástico. O ano de virgem vai ser caracterizado por força, tenacidade, determinação e acima de tudo, sucesso profissional.

Ainda assim, os primeiros meses do ano serão os mais duros e será testado tanto no amor como no trabalho. Porém, nada tema. Por volta do mês de março tudo irá mudar e Saturno irá agraciá-lo com tudo de bom. Aperte o cinto e prepare-se para uma viagem alucinante.

2. TOURO: OCASIÃO PARA VIRAR UMA NOVA PÁGINA

Pode agradecer à influência positiva de Júpiter, o planeta da abundância e do sucesso, o Touro irá experiênciar um ano de 2020 com muita sorte e positivismo. Prepare-se para concretizar grandes projetos, irá enveredar por um novo trajeto profissional e encontrará um novo amor. Poderá ainda vir a mudar-se para uma nova cidade, casar e até decidir ter um filho. Não hesite, vá com tudo!

3. ESCORPIÃO: SIGA O SEU CAMINHO

O ano de 2020 será de grande satisfação tanto a nível sentimental como profissional. Muitos parabéns escorpião porque sim, finalmente irá conseguir tudo aquilo que sempre quis.

Os elementos do signo de escorpião serão os donos e comandantes do seu destino em 2020, ou seja, têm permissão para seguirem os seus sonhos a todo o custo. Prepare-se para um ano verdadeiramente mágico.

Fonte: Notícias ao Minuto.