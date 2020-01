Licitação Estado abre licitação para projeto de restauração da MS-384

O Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (7.01) publica o aviso de convocação do edital nº 124 para tomada de preço que objetiva a elaboração do projeto executivo de engenharia para restauração de pavimento da rodovia MS-384, que integra o tronco rodoviário na região de fronteira com o Paraguai, extremo Sul do Estado.

O projeto técnico inclui obras de drenagem para adequação e melhoramento da capacidade de tráfego na via, que registra intenso fluxo de veículos, a maioria caminhões. O trecho a ser restaurado compreende o entroncamento com a MS-164 e MS-060, entre os municípios de Ponta Porã, Antônio João e Bela Vista.

A abertura do processo licitatório ocorrerá no dia 15 de janeiro, na Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos).

Infraestrutura urbana

O DOE também publica, nesta terça-feira, o edital nº 024 de convocação para licitação das obras de infraestrutura urbana – pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais – nos bairros Guiraí, Jardim Vitória (parte 3), Água Azul e Itapoã (parte 2), no município de Ivinhema. A abertura da concorrência será no dia 14 de janeiro, na Agesul.

Revitalização de praça

A Agesul contratou a obra de revitalização da praça do Bairro Jardim Serra Azul, em Campo Grande, no valor de R$ 385.398,32, com previsão de conclusão em 120 dias após a ordem de serviço, ainda não expedida pela Agesul.

O extrato do contrato com a empresa Escala Engenharia Ltda, assinado no dia 27 de dezembro de 2019, foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (7.01). Os recursos financeiros são provenientes de convênio do Estado com o Governo Federal.