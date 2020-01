OBRAS Estado anuncia licitação para projeto de restauração da MS-384 e restaura Praça na Capital Obras devem acontecer no entroncamento com a MS-164 e MS-060, entre os municípios de Ponta Porã, Antônio João e Bela Vista

MS-384 foi recuperada no ano passado pelo Estado com serviço de tapa-buraco Foto: Agesul

O governo de Mato Grosso do Sul, anunciou hoje (7) aviso de abertura de licitação para projeto de restauração da MS-384, na região de fronteira com o Paraguai, extremo Sul do Estado. Abertura da licitação esta prevista para acontecer no dia 15 de janeiro, na Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul). A chamada está na edição do Diário Oficial do Estado (DOU), e convoca ao certame do edital nº 124 para tomada de preço que objetiva a elaboração do projeto executivo de engenharia.

Segundo o edital, há previsão de que serão feitas obras de drenagem para adequação e melhoramento da capacidade de tráfego na via, que registra intenso fluxo de veículos, a maioria caminhões. As obras devem acontecer no entroncamento com a MS-164 e MS-060, entre os municípios de Ponta Porã, Antônio João e Bela Vista.

Na Capital, a Agesul contratou a obra de revitalização da Praça do Bairro Jardim Serra Azul, no valor de R$ 385.398,32, com previsão de conclusão em 120 dias após a ordem de serviço, ainda não expedida.

O extrato do contrato com a empresa Escala Engenharia Ltda, assinado no dia 27 de dezembro de 2019, também foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (7). Os recursos financeiros são provenientes de convênio do Estado com o Governo Federal, segundo a administração estadual. (Com assessoria).