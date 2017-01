Cidade Estado e Prefeitura da Capital reforçam parceria na assistência social

Por: Jhoseff Bulhões, com assessoria

Em reunião técnica na manhã desta terça-feira (10), a titular da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), Elisa Cleia Nobre, recebeu a secretária de Assistência Social de Campo Grande, Maria Angélica Fontanari de Carvalho. O objetivo da reunião foi fortalecer a parceria entre as secretarias, levantando demandas em comum e que podem ser resolvidas com esforço conjunto.

“Com aproximação, diálogo e cada vez mais estreitamento das ações, certamente poderemos alcançar nosso objetivo que é o de levar um serviço efetivo e de qualidade não só para a população de Campo Grande, mas bem como de todo o nosso Mato Grosso do Sul. Somos parceiros dos secretários municipais”, destacou a secretária da Sedhast, lembrando ainda da disponibilidade em que a secretaria tem com os municípios de MS.

Também presente na reunião, a vice-prefeita da Capital, Adriane Lopes, enalteceu a importância do diálogo e disse que o momento é de ‘construir pontes’. “Já tínhamos procurado a secretária Eliza mesmo antes da posse e assim estamos construindo os caminhos. O momento é muito oportuno e sem dúvida teremos o Governo do Estado como parceiro”, afirmou a vice-prefeita em consonância com a fala da secretária municipal.

Novas reuniões já estão cogitadas para que com mais dados em mãos se possa fazer um levantamento das ações do município de Campo Grande, na área da Assistência Social, na qual a Sedhast possa atuar de forma colaborativa e efetiva.

Participaram ainda da reunião o secretário-adjunto da Sedhast, Adriano Chadid e o ex-superintendente de Assistência Social da Sedhast e atual secretário-adjunto de Assistência Social da Capital, Sérgio Wanderly.