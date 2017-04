Saúde Estado investe R$ 11 milhões na ampliação da Santa Casa em Corumbá

A saúde pública em Mato Grosso do Sul dará um grande avanço na regionalização da rede de atendimento e melhoria dos serviços à população com os investimentos que o Governo do Estado fará em Corumbá. O governador Reinado Azambuja, que visitou a cidade nesta terça-feira (11.4), anunciou a construção de um novo complexo hospitalar, anexado à Santa Casa, onde o Estado aplicará R$ 11 milhões com recursos próprios.

A garantia da reestruturação da saúde pública no município pelo Estado muda completamente o atendimento hoje feito, melhorando as condições dos serviços de média e alta complexidade, novos equipamentos, novo prédio do pronto socorro, reativação do centro obstétrico da maternidade, a implantação da Uti neonatal e com mais 50 novos leitos. Também será implantado um centro ortopédico, outra deficiência da região.

“Não tenho dúvidas que Corumbá será um novo polo de saúde, atendendo não apenas as necessidades locais, sejam do município, de Ladário e do Pantanal, mas também de outras cidades, como Miranda e Bodoquena, e inclusive demandas da Bolívia”, afirmou o governador. Ele adiantou que o Estado repassará os recursos para a prefeitura de Corumbá, que já tem o projeto técnico e executará as obras.

Nova estrutura

Em visita à Santa Casa, acompanhado dos secretários estaduais Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), Nelson Tavares (Saúde) e Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) e do prefeito Ruiter Cunha, Azambuja disse que a construção de uma nova unidade hospitalar aproveitando a antiga estrutura da Santa Casa é o projeto mais viável e fundamenta a lógica da descentralização da rede de saúde.

“Nos 40 anos de Mato Grosso do Sul os governos anteriores centralizaram o atendimento em saúde apenas em Campo Grande, estamos implantando uma lógica de atendimento regionalizado, que vai desafogar a Capital e garantir serviços de qualidade a nossa população”, declarou, reafirmando compromisso de estruturar a rede de saúde nos 11 polos regionais, que inclui os hospitais regionais de Três Lagoas e Dourados, o primeiro já com ordem de serviço.

Com a proposta de adequação e ampliação do hospital corumbaense, construído em 1904, está prevista a construção de um novo pronto socorro entre as ruas América e 7 de Setembro, que custará R$ 3,9 milhões e terá uma área física de 1.021 metros quadrados e estrutura para urgência e emergência de toda a região. A reforma do atual prédio do hospital inclui a construção de uma nova recepção geral, que atenderá ao novo complexo.

Benefícios

Segundo o secretário Nelson Tavares, que assinou o convênio com o prefeito Ruiter Cunha, as obras serão executadas simultaneamente e os recursos já estão assegurados. “Vamos adequar a atual estrutura do hospital ao novo projeto, que promoverá grandes transformações estruturais, as quais vão permitir melhor atendimento, novas especialidades complexas e ainda maior eficiência”, explicou ele.

O secretário municipal de Saúde, Rogério Santos Leite, os serviços de ginecologia, cardiologia, cirurgia geral e ortopedia serão contemplados com o novo complexo hospitalar. “Vamos reduzir a ida de pacientes para Campo Grande, principalmente nas áreas de ortopedia e obstétrica”, apontou. “Somente este mês já tivemos 12 procedimentos em ginecologia encaminhados para a Capital.”

Acompanharam o governador e o prefeito corumbaense à visita ao futuro complexo hospitalar da Santa Casa os deputados estaduais Beto Pereira, Onevan de Matos e Felipe Orro. (Com assessoria).