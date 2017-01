Parceria Estado oferece academia e policiais para treinar guardas municipais

A Prefeitura de Campo Grande e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul assinarão um termo de cooperação para formação da Guarda Civil Municipal. O estado oferecerá a academia com toda estrutura e policiais para treinar os guardas municipais.

O convênio acontece a pedido do secretário de Segurança e Defesa Social de Campo Grande, Valério Azambuja. Ele procurou o secretário estadual de Segurança, José Carlos Barbosa, para solicitar parceria na formação, oferecendo como contrapartida a atuação dos guardas, já formados.

“Após o treinamento, com os guardas já capacitados, vamos colocar parte deste efetivo atuando em conjunto coma Polícia Militar e a Polícia Civil no combate a criminalidade. Os guardas de trânsito, por exemplo, podem auxiliar na educação no trânsito ou em uma blitz”, explicou.

O secretário espera que até o meio do ano Campo Grande receba mais de 200 guardas municipais, já preparados para atuação com arma letal. “Esses guardas, já capacitados, se juntarão a Polícia Militar e Civil no combate a criminalidade em diversas operações em conjunto. Com estes novos guardas nós vamos triplicar o efetivo armado nas ruas”, pontuou.

Atualmente, 103, dos 1.200 guardas municipais, estão qualificados para usar arma letal. Eles são autorizados a utilizar arma calibre 38, para uso pessoal, e calibre 12, sendo disponível uma para cada viatura.