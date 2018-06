Copa do Mundo Estado oficializa expediente diferenciado em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo

Foto: Edemir Rodrigues

O Governo do Estado oficializou, por meio do Diário Oficial do Estado (DOE), edição de segunda-feira (11.6), o horário diferenciado de expediente dos servidores estaduais nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo.

De acordo com a publicação, quando o jogo da Seleção Brasileira for pela manhã, os servidores farão expediente das 13h às 17h30. Se o jogo for à tarde, o expediente será das 7h30 às 12h.

A determinação é válida para órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual. O decreto leva assinatura do governador Reinaldo Azambuja. Pelo texto, o disposto não se aplica aos setores e serviços considerados essenciais, que por natureza não possam ser paralisados ou interrompidos.

O Brasil estreia na Copa do Mundo, disputada na Rússia, às 14h de domingo (17.6). O primeiro jogo é contra a Suíça. Na segunda rodada, na manhã do dia 22, o adversário é a seleção da Costa Rica. O time brasileiro encerra a primeira fase enfrentando a Sérvia na tarde do dia 27 de junho.