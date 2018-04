Vacinação Estado pretende imunizar, pelo menos, 90% do público-alvo contra a Influenza

Foto: Edemir Rodrigues

Com 300 mil doses já entregues pelo Ministério da Saúde, Mato Grosso do Sul abriu oficialmente, na semana passada (23.4), a 20ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza.

A meta é vacinar pelo menos 90% do público-alvo, o que representa 663.656 pessoas em Mato Grosso do Sul. Para o secretário de Estado de Saúde, Carlos Alberto Coimbra, que participou da abertura da campanha realizada no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), a imunização desse quantitativo vai depender da “consciência do grupo de risco”.

“As pessoas precisam se conscientizar, cuidar mais da saúde e se vacinar. O público alvo são aquelas pessoas mais vulneráveis e que precisam estar atentas a essa gripe”, afirmou.

O Estado recebeu 430 mil doses. Ao todo, serão enviadas 811 mil doses da vacina, quantidade mais do que suficiente para imunizar o público-alvo do Estado, conforme explicou o secretário da SES.

Público-alvo

Fazem parte do público-alvo 737.395 pessoas e, de acordo com o escalonamento da entrega da vacina feito pelo Ministério da Saúde, o início da campanha deve ser para os grupos prioritários que são:

profissionais da saúde

crianças de seis meses a menores de cinco anos (4 anos, 11 meses e 29 dias);

gestantes, puérperas;

professores.

A partir do dia 12 de maio a vacinação será estendida para:

indivíduos com 60 anos ou mais.

Para os demais grupos, a campanha estará disponível a partir do dia 21 de maio:

povos indígenas;

adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população carcerária e funcionários do sistema prisional;

pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independente da idade.

A campanha da vacinação vai até o dia 1° de junho, sendo 12 de maio o Dia de Mobilização Nacional – Dia D. A SES é responsável pela distribuição e orientação aos municípios.