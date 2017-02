Governo Estado realiza evento para promover empreendedorismo do servidor público

Sempre com o desafio promover a gestão do Estado, melhorar a qualidade do serviço público e entregar um bom resultado ao cidadão, o Governo do Estado, através da Secretaria de Governo e Gestao Estratégica (Segov), traz pela primeira vez ao Mato Grosso do Sul um evento inovador. O GovLab tem objetivo de despertar o potencial empreendedor dos servidores públicos e desenvolver as competências necessárias para que eles transformem tanto o serviço público quanto a si mesmo.

O evento será dividido em duas etapas. No dia 14 de março, às 9h, no auditório Manoel de Barros, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, será realizada a palestra “Como o empreendedorismo pode transformar a gestão pública”, proferida pelo sócio-diretor da Elo Group, André Macieira. “O Brasil tem pessoas extraordinárias, com o potencial para resolver nossos desafios. Precisamos colocar esse potencial em prática”, afirma o palestrante. A estimativa é que 800 servidores participem da palestra.

No dia 15 de março, segunda etapa do evento, será realizada no Sebrae uma oficina para 80 servidores efetivos que foram pré selecionados diante da necessidade de cada secretaria ou órgão gestor.

O evento terá participação interinstitucional dos três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), prefeituras municipais através da Assomasul, Sebrae, instituições públicas de ensino como IFMS, UFMS e UEMS e apoio do Conselho Regional de Administração (CRA).

Capacitação – O GovLab tem como premissa a capacidade dos servidores em transformar o governo. A ideia vem do aprendizado dos consultores com as experiências nos governos em que atuaram. A transformação só ocorre quando alguém – um empreendedor público – coloca seus talentos e energia para construir uma mudança junto com seus colegas. A iniciativa é baseada em princípios como o despertar para o potencial empreendedor dos servidores públicos, de modo que eles sejam protagonistas das mudanças que o país precisa. O Gov Lab Experience é um evento itinerante que já capacitou mais de 1000 servidores de outros estados.

Palestrante – Andre Macieira é mestre em Engenharia de Produção pela COPPE-UFRJ; Sócio-fundador da ELO Group, empresa de consultoria e tecnologia com atuação nas principais capitais brasileiras; sócio-fundador da Innvent, grupo especializado no desenvolvimento e investimento em start-ups de tecnologia. Atuou como professor de gestão estratégica, gestão de riscos e gestão de processos em cursos de pós-graduação no Rio de Janeiro e São Paulo; organizador do Seminário Internacional de BPM. Publicou como autor ou coautor três livros nacionais e dois livros internacionais, além de diversos artigos sobre estes assuntos em congressos nacionais e internacionais.