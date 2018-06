Estado registra temperaturas em queda e tempo parcialmente nublado

Foto: Denilson Secreta

Domingo (3.6) com tempo parcialmente nublado e temperaturas diminuindo em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. Possibilidade de formação de neblina ao amanhecer. Há expectativa de chuva apenas para os municípios do extremo Sul do Estado.

A umidade relativa do ar fica entre 40% e 95%. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).

Veja como deve ficar a temperatura em alguns municípios:

Campo Grande – 15ºC (mínima) / 24ºC (máxima)

Corumbá – 16ºC (mínima) / 24ºC (máxima)

Coxim – 16ºC (mínima) / 29ºC (máxima)

Dourados – 10ºC (mínima) / 24ºC (máxima)

Ponta Porã – 10ºC (mínima) / 20ºC (máxima)

Três Lagoas – 16ºC (mínima) / 29ºC (máxima)