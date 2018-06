Clima Estado segue com tempo gelado, neblina e chuva no Sul 'A umidade relativa do ar continua entre 45% a 95%'

Foto: Reprodução

Tempo nublado a parcialmente nublado em todas as áreas com pancadas de chuvas isoladas na parte Sul do Estado.

A umidade relativa do ar continua entre 45% a 95% e as temperaturas no Estado devem variar de 10ºC a 31ºC. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).

Veja como deve ficar a temperatura em alguns municípios:

• Bonito – 15°C (mínima) / 18ºC (máxima)

• Campo Grande – 16ºC (mínima) / 26ºC (máxima)

• Corumbá – 15ºC (mínima) / 24ºC (máxima)

• Coxim – 16ºC (mínima) / 25ºC (máxima)

• Dourados – 11ºC (mínima) / 21ºC (máxima)

• Naviraí – 15ºC (mínima) / 19ºC (máxima)

• Nova Andradina – 17ºC (mínima) / 22ºC (máxima)

• Ponta Porã – 10ºC (mínima) / 17ºC (máxima)

• Três Lagoas – 18ºC (mínima) / 27ºC (máxima)