Assistência Socia Estados do Centro-Oeste discutem sobre a Assistência Social em Campo Grande

Representantes do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul discutem até esta quarta-feira (21.11), na Capital, o atual cenário da política da Assistência Social na região, bem como orçamento nacional e planos estaduais e municipais que conduzem a política específica. O encontro faz parte das reuniões regionalizadas do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS).

Na abertura do evento, realizada na manhã de hoje, na Escola do SUAS/MS Mariluce Bittar, o secretário em exercício da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), Adriano Chadid, destacou a importância do momento e das discussões que visam o debate em torno da assistência social. “Sem dúvida é um momento em que cada vez mais precisamos estar unidos em prol da política de assistência social. Quando juntos traçamos metas e sabemos onde desejamos chegar é bem mais fácil compreendermos o caminho no qual estamos trilhando e assim alinharmos falas e objetivos que no fim sempre resultarão em serviços dignos e de qualidade para a nossa população”, pontuou.

Para a vice-presidente do CNAS, Karoline Ferreira, um dos maiores desafios da política da assistência social é justamente no tocante ao orçamento federal para 2019. “Esse ano tivemos algo em torno de R$ 60 bi destinados aos serviços para a população, como benefícios e o Bolsa Família. Muitas vezes a sociedade recebe o serviço, sente falta quando não é prestado, mas não sabe que isso é proveniente da assistência social. Precisamos que cada vez mais nos unir para enfrentar esses desafios”, explicou.

Conforme o CNAS existe a preocupação dos Conselhos de Assistência Social com o corte orçamentário previsto no Projeto de Lei Orçamentário Anual (PLOA 2019) um dos assuntos a serem discutidos em face a nova conjuntura nacional.

De igual forma discutindo o problema, o Fórum Nacional de Secretários de Estado da Assistência Social (Fonseas), que é presidido pela titular da Sedhast, Elisa Cleia Nobre, divulgou carta em defesa da recomposição do orçamento para o setor em 2019.

Solange Bueno, conselheira do CNAS pelo estado de Santa Catarina, também participa dos debates em Campo Grande. “Precisamos que os usuários dos serviços e a sociedade em geral atuem de forma organizada, com um pensamento uno, o que facilitará novos avanços. Estarmos aqui é um momento que certamente resultará em pontos e ideias que serão úteis na luta em defesa da assistência social”, reforçou.

As próximas regionais acontecerão no Rio de Janeiro (RJ), unindo Sul/Sudeste, e em Belém (PA), com a região Norte, as duas nos dias 27 e 28 de novembro.

No dia 10 de dezembro, em Recife (PE), será realizada a Reunião Trimestral com os Conselhos Estaduais de Assistência Social e do Distrito Federal e no dia 13 acontecerá a 271ª Reunião Ordinária do Conselho. Já nos dias 11 e 12 de dezembro na capital pernambucana, o CNAS realizará a Reunião Descentralizada e Ampliada.

Participaram da mesa de abertura do evento a superintendente da Política de Assistência Social da Sedhast, Salette Marinho de Sá; Sérgio Wanderly, presidente do Conselho Estadual dos Gestores Municipais de Assistência Social de MS (Coegemas) e o presidente do Conselho Municipal de Assistência Social da Capital, Mario de Freitas.