Vôlei Estadual de vôlei reúne 22 equipes e vencedores representarão MS no brasileiro Início das competições começam na quinta-feira

A FVMS (Federação de Vôlei de Mato Grosso do Sul) dá início ao Estadual de vôlei nas categorias sub-15 e sub-17 feminino e também para o sub-16 e sub-18 masculino. Estão inscritas cerca de 22 equipes para participar do torneio que será disputado nos ginásios Municipal e da Funlec, na cidade de Bonito, distante a 296 quilômetros de Campo Grande.

As competições, que estão atribuídas por fases classificatórias, semifinais e finais, acontecem entre os dias 14 e 17 de novembro. No próximo domingo, pela manhã, serão disputadas as finais.

O início do Estadual está previsto para esta quinta às 19h. O campeonato abrange as equipes de várias cidades e os vencedores representarão o Estado no Campeonato Brasileiro de Seleções, disputado no ano que vem.

Estarão participando dos campeonatos somente equipes ou associações e atletas filiados na federação e também na CBV (Confederação Brasileira de Voleibol).