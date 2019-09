Sub-15 Estadual Sub-15 de Futebol começa no fim de setembro com 12 clubes Torneio tem times da Capital, Aquidauana, Chapadão do Sul, Rio Brilhante, Dourados, Mundo Novo, Ponta Porã, Maracaju e Naviraí

Por: Campo Grande News 17/09/2019 às 15:07 Comentar Compartilhar

Está definida a tabela do Campeonato Sul-mato-grossense Sub-15 de Futebol. A competição contará com 12 clubes e terá início no dia 28 de setembro. Os times participantes estão divididos em dois grupos. O grupo A conta com Grêmio Santo Antônio, Novo, Aquidauanense, Náutico e Cene e Chapadão. Já o grupo B tem Águia Negra, Operário de Dourados, Urso, Pontaporanense, Naviraí e Maracaju. A primeira rodada tem cinco jogos marcados para o dia 28. O único sem horário e local definidos é entre Novo x Náutico. Os outros serão a partir das 15h. Os jogos serão entre Aquidauanense x Cene, em Douradina, Maracaju x Naviraí, em Maracaju, Operário de Dourados x Urso, Em Dourados, e Pontaporanense x Águia Negra, em Ponta Porã. No dia seguinte, a partir das 14h, jogam Chapadão x Grêmio Santo Antônio, em Chapadão do Sul. De acordo com o regulamento, os times se enfrentam em cinco rodadas dentro de cada grupo. Os dois melhores avançam para a fase semifinal. As finais do torneio estão marcadas para 16 e 23 de novembro.