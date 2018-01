DOE Estande de tiro da PM custou R$ 1,4 milhão Assinado já pelo novo secretário, delegado Antênio Carlos Vieira

O governo estadual, por intermédio da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) publicou, no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (26), a compra de um estande de tiros para a PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul).

De acordo com a publicação, o estande custou R$ 1.412.502,95 (hum milhão e quatrocentos e doze mil e quinhentos e dois reais e noventa e cinco centavos), e será fornecido pela empresa Safety Wall Defesa e Segurança.

Como ordenador de despesas do contrato ainda figura o ex-titular da pasta, José Carlos Barbosa, o deputado estadual Barbosinha (PSB), mas quem assina a publicação é atual secretário, o delegado de polícia civil Antônio Carlos Videira.