Inscrições Estão abertas as inscrições para o Espaço Economia Criativa no Festival América do Sul Pantanal 2019

Estão abertas as inscrições para a seleção de expositores interessados em participar da “MS-Mostra-MS Espaço Economia Criativa” durante o 15º Festival América do Sul Pantanal, que acontece de 14 a 17 de novembro, em Corumbá.

O objetivo do edital, publicado nesta última segunda-feira (02.09), é selecionar profissionais e artistas, individuais ou coletivos, que atuem na produção e difusão de produtos e serviços de sua própria autoria, dentro dos seguintes segmentos de setor criativo: moda sustentável, design, editorial, saberes e fazeres tradicionais e gastronomia regional.

A prioridade é contemplar coletivos e artistas individuais que estejam alinhados às premissas da Economia Criativa: criatividade, sustentabilidade, diversidade cultural e inovação. Podem participar artistas e profissionais maiores de 18 anos e que tenham disponibilidade e condições físicas para viajar e realizar a comercialização dos seus produtos durante o evento.

Serão selecionados 12 (doze) expositores para participar da mostra, sendo 06 (seis) do município de Corumbá e 06 (seis) de todo o Estado de MS, os quais ocuparão estande com espaço de 162 m² com suas respectivas produções, destinados a divulgação e comercialização dos produtos próprios, originados em Mato Grosso do Sul durante o evento.

A organização do “MS MOSTRA MS” disponibilizará alimentação, hospedagem e transporte de cada expositor, ou seja, uma pessoa por inscrição selecionada, desde Campo Grande/MS até Corumbá/MS, ida e volta, sendo que, aqueles expositores selecionados que optarem por levar auxiliares deverão arcar com as despesas destes relativas ao transporte, hospedagem e alimentação.

Ficará sobre a responsabilidade da FCMS transportar os produtos e o material de exposição desde Campo Grande/MS até Corumbá/MS, bem como o seu retorno a Campo Grande após o evento, desde que devidamente acondicionadas e embaladas.

As inscrições devem ser realizadas até 02 de outubro de 2019, com as propostas envelopadas e entregues presencialmente no protocolo da Fundação de Cultura de MS, das 7h30 às 12 horas, ou pelos Correios, via Sedex com aviso de recebimento “A.R.”, contendo a ficha de inscrição devidamente preenchida, portfólio e a cópia dos documentos exigidos, com a identificação abaixo descrita, sob pena de desclassificação:

Modelo

Remetente: Nome e endereço completo do inscrito;

Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul –

FCMS 15º Festival América do Sul Pantanal 2019 – 15º FASP

Avenida: Fernando Corrêa da Costa, 559 – 6º andar – Memorial da Cultura e Cidadania “Apolônio de Carvalho” – A/C Deise de Lima

Será divulgada na imprensa oficial do Estado de Mato Grosso do Sul a lista provisória contendo os nomes dos interessados selecionados, por ordem de classificação. Os participantes poderão apresentar recurso no prazo de 05 (cinco) dias contados da publicação na imprensa oficial de que trata o artigo anterior.

Será divulgada a lista definitiva com o resultado final do processo seletivo, após julgamento dos recursos apresentados, contendo os nomes dos interessados classificados, por ordem de pontuação, sendo que aqueles que ficarem fora do número de vagas oferecidas poderão ser chamados caso surjam outras vagas, sempre respeitada a ordem de classificação.

Quaisquer esclarecimentos e informações complementares sobre o Edital podem ser obtidos pelo telefone (67) 3316 – 9322.