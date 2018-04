Oportunidade Estão abertas hoje incrições para concurso da PM e dos Bombeiros "Polícia Militar , com 438 vagas e Bombeiros com 176 vagas"

PMs durante cerimônia na Praça do Rádio Clube, em Campo Grande Foto: Reprodução/André Bittar/CG News

O Governo de Mato Grosso do Sul abre na manhã de hoje, sexta-feira (13), as inscrições para os concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, com 438 e 176 vagas respectivamente. Interessados devem realizar o cadastro pela internet, a partir das 8h.

De acordo com os editais publicados na edição da última segunda-feira (9) do Diário Oficial do Estado, as inscrições estarão disponíveis até às 16h do dia 25 de junho. Para participar é preciso pagar a taxa de R$ 127,60 para quem for entrar na disputa pelas vagas de soldado e R$ 204,16 para os candidatos às vagas de oficiais.

Para as oportunidades os salários variam de a R$ 3.352,53 para quem vai integrar o quadro de soldados da PM e dos bombeiros. Já para os oficiais, o governo pagará R$ 7.089,13 depois que os aprovados no concurso e convocados terminarem o curso de formação.

Do total de vagas abertas para o quadro da PM, 341 são para homens e 47 para mulheres. Para o quadro de oficiais são 50 vagas, 40 masculinas e 10 femininas.

Para os bombeiros são 153 vagas para soldados - 137 para homens e 16 para mulheres - e 23 para oficiais, sendo 18 para candidatos do sexo masculino e 5 para candidatas. O concurso prevê cotas para negros e índios.

Para obter outras informações ou tirar possíveis dúvidas o candidato pode os editais, que ocupam 54 páginas do Diário Oficial do Estado (da 31 a 85). O site da Fapem (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura de Mato Grosso do Sul) também pode ser consultado.