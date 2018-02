Educação Estão abertas inscrições para o Prouni até próximo dia 09 Para concorrer, é preciso ter atingido no mínimo 450 pontos na prova do Enem

O Prouni (Programa Universidade para Todos) abre as inscrições nesta terça-feira (dia 6) e oferece 2.924 bolsas para estudantes em Mato Grosso do Sul. O prazo termina na sexta-feira (dia 9).

Em Campo Grande, são 94 cursos disponíveis. A Uniderp oferece 331 bolsas, seguida pela UCDB (Universidade Católica Dom Bosco (167 bolsas), Centro Universitário Anhanguera (113) e Unigran (50).

No Brasil, são 242.987 vagas de estudo integral e parcial em 2.976 instituições privadas de educação superior.

Para concorrer, é preciso ter atingido no mínimo 450 pontos na prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) do ano passado e nota de redação maior que zero.

A bolsa integral cobre toda a mensalidade e é oferecida a candidatos com renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa. A parcial é distribuída a estudantes com renda familiar de até três salários mínimos por pessoa.

Professores da rede pública de ensino também podem pleitear vagas, sem a necessidade de estar enquadrado nos quesitos de renda.

O Prouni é destinado a estudantes que ainda não tenham diploma de nível superior e que tenham cursado o Ensino Médio completo em escola da rede pública ou em instituição particular, com bolsa integral.

Também pode concorrer a bolsa quem fez parte do Ensino Médio em colégio público e na rede privada, porém na condição de bolsista integral. Para se inscrever, clique aqui