Casos de família Estava tirando com minha cara, diz mulher que esfaqueou prima no pescoço no Lageado Vítima foi esfaqueada por três vezes no pescoço e levada para a Santa Casa

Durante seu depoimento após sua prisão no domingo (3), a jovem de 20 anos que esfaqueou a prima de 26 anos, no Parque do Lageado em Campo Grande, disse que a vítima estava ‘tirando com sua cara’. Ela passa por audiência de custódia nesta segunda-feira (4).

Gabriela do Santos Linardi, de 26 anos, disse em depoimento que estava passando em frente à casa onde estava a vítima na frente, quando ela passou a ‘tirar com sua cara’ sendo que se levantou e foi a sua direção com um copo de vidro nas mãos, e para se defender retirou do sutiã uma faca de cozinha e desferiu os golpes no pescoço de sua prima.

Ainda durante o depoimento, a autora contou que não tinha intenção der matar a prima, e que andava com a faca para se defender do ex-marido que a ameaça com frequência. Ela ainda contou que jogou na faca no córrego após o crime. Nesta segunda (4) deve ser definido ou não por sua prisão preventiva.

De acordo com testemunhas, durante o fim da tarde de sábado (2), a vítima estava sentada na frente da casa tomando tereré com outras pessoas. A suspeita, de 26 anos, já havia passado algumas vezes em frente ao local, consta no boletim de ocorrência.

Em certo momento, ainda segundo testemunhas, ela pediu um isqueiro. Um jovem que estava na frente da casa então entrou na residência para pegar o isqueiro. Ele conta que dentro da casa, ouviu barulhos e gritos de socorro da jovem, que estava com a mão no pescoço. Após o esfaqueamento, a suspeita fugiu do local.

Segundo a Polícia, a autora do crime desferiu três facadas na vítima. A jovem foi levada à Santa Casa de Campo Grande onde, conforme assessoria, segue sedada e entubada na Área Vermelha com múltiplos ferimentos por arma branca nas regiões cervical e supraclavicular esquerda.