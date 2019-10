Estelionato Estelionatário tenta aplicar golpe ao comprar motocicleta e acaba preso Já tinha aplicado golpes da falsa transferência bancária em outras lojas de veículos

Imagem ilustrativa da internet Foto: Imagem ilustrativa da internet

Um rapaz de 23 anos foi preso na noite desta quarta-feira (16) em Corumbá, a 444 quilômetros de Campo Grande, após tentar aplicar um golpe ao comprar uma motocicleta. Ele teria tentado aplicar o golpe da falsa transferência bancária.

Informações do boletim de ocorrência são de que, o estelionatário que tentou se passar por militar do Exército teria chegado a loja de veículos por volta do meio dia desta quarta (16) interessado em comprar uma moto no valor de R$ 9.550. Ele teria pedido a vendedora que fosse com a moto até o banco para fazer a transação bancária, o que foi negado por ela.

Ele, então, foi ao banco e fez o golpe do falso TED enviando o comprovante para ela, que liberou a motocicleta para o estelionatário. Ao perceber que o dinheiro ainda não havia sido compensado na conta, ela entrou em contato com o autor que afirmou que no máximo no próximo dia estaria na conta.

A vendedora, então, pesquisou e descobriu que ele já havia aplicado golpes em outras lojas de veículos, momento em que entrou em contato com ele e disse para ir até a loja para buscar o restante da documentação. Ao chegar a loja, a polícia foi chamada e ele acabou preso pelo crime de estelionato.