EstelionatÃ¡rios sÃ£o presos tentando saque com cheque falso em MS

Cheque falso Estelionatários são presos tentando saque com cheque falso em MS

A Polícia Civil de Aparecida do Taboado, município distante 457 quilômetros de Campo Grande, prendeu três estelionatários identificados como L.F.F.S., de 54 anos, S.S.M., de 51 anos, e A.L.B.I., de 40 anos, após tentativa fracassada de um saque com cheque e documentos falsos. Os fatos ocorreram na sexta-feira, mas foram divulgados pela polícia nesta segunda-feira (16).

Conforme apurado, L.F.F.S. esteve na cidade de Aparecida do Taboado durante a semana e, usando CNH falsa e cheque falso, foi até uma agência bancária, onde tentou sacar uma considerável quantidade de dinheiro, porém não conseguiu porque caixas do banco estavam fazendo a conferência. Na sexta-feira ele retornou até uma outra agência bancária, onde novamente tentou aplicar o mesmo golpe.

No entanto, a Polícia Civil foi informada e, ao perceber a aproximação da viatura, o homem fugiu da agência, mas foi preso com o comparsa S.S.M., ocasião em que confessaram o crime. Eles prestaram informações e a polícia identificou o terceiro envolvido, A.L.B.I., que acabou preso em Jales, no interior de São Paulo. Ele tem várias passagens por crime estelionato em diversas regiões do Brasil.

L.F.F.S. e S.S.M. tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça de Mato Grosso do Sul. A.L.B.I segue recolhido em São Paulo.