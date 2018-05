'Confira os pontos' Estradas bloqueadas e protestos dos caminhoneiros continuam em MS "Os profissionais afirmam não haver previsão para o término do manifesto"

Manifestantes atearam fogo em pneus e interromperam fluxo de caminhões Foto: Reprodução/Mídiamax/Marcos Ermínio

Protestos dos caminhoneiros continuam em Mato Grosso do Sul contra os aumentos do preço do diesel. Na segunda-feira (21), a categoria interditou sete pontos das rodovias federais e as manifestações continuam hoje, terça-feira (22).

No mesmo local desde as 8h de hoje, terça-feira, um grupo que também esteve manifestando ontem, se mantém no local na BR-163, km 478, próximo ao Posto Caravaggio. Este ponto da rodovia já está bloqueado e os caminhoneiros prometem um bloqueio na BR-262, na entrada de Campo Grande. Os caminhoneiros alegam aos sites locais uma tentativa de deiálogo com os Sindicatos, mas que ainda não receberam uma resposta.

Já segundo o presidente do Sindicam-MS (Sindicato dos Caminhoneiros de Mato Grosso do Sul), Roberto Sinai, os caminhoneiros já começaram a se organizar a partir das 6h desta manhã, e haverá bloqueio em diversas cidades: Campo Grande, Sidrolândia, Maracaju, Dourados, Rio Brilhante, Mundo Novo, Bataguassu, Três Lagoas, Naviraí, Paranaíba, Coxim, Sonora e Bandeirantes.

Segundo o Sindicato, o motivo da manifestação são os preços do pedágio e também aumentos abusivos dos combustíveis.

Os caminhoneiros afirmam que não há previsão do término do manifesto. Até que o governo Federal dê uma resposta.

Confira os pontos que já estão bloqueados nas rodovias federais nesta terça-feira, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal):

Maracaju: BR-267, km 364.

Campo Grande: BR-163, km 477.

Rio Brilhante: BR-163, km 324.

Eldorado: BR-163, km 39.

Sidrolândia: BR-060, km 420.

Paranaíba: BR-158, km 96.

Naviraí: BR-163, km 117.

Bandeirantes: BR-163, km 548.