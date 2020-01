TEATRO Estreia nesse domingo espetáculo de circo interativo em Campo Grande Mambembe Trupe Teatral fará apresentação para crianças gratuitamente

Crianças acabam sempre participando também como ajudantes Foto: Divulgação

A Mambembe Trupe Teatral leva ao Arena Bosque, no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande, às 15h do dia 12 de dezembro o espetáculo circense “Não é mais um show de circo” que mistura circo, teatro, música e malabarismo. A entrada é gratuita

Com as atrizes Jurema de castro, Renata Macedo, Beatriz Macedo e direção de Breno Moroni, o espetáculo é um revival do “Circo Las Muchachas”, comandando e estrelado somente por mulheres onde as apresentadoras Maçaroca e Muriçoca apresentam números circenses como: malabarismo, acrobacias, ilusionismo, equilibrismo e muito mais. Os números do espetáculo bebem da fonte dos números, gags e reprises tradicionais de circo com adaptações “abrasileiradas” e uma pitada desajeitada de humor.

Segundo o criador, a apresentação foge do convencional: onde a plateia somente assiste, ele a convida a entrar no picadeiro dando-lhes a oportunidade de fazer parte desse show. Todos os números do espetáculo são interativos, a plateia entra no picadeiro e atua como Barreira (ajudante de palco) aproximando-se assim do espectador e tornando-o ainda mais atrativo.

As atrizes do espetáculo "não é só mais um show de circo" apresentarão o espetáculo oralizado e em libras, tornando-o mais acessível a surdos e ouvintes.

SERVIÇO

O QUE: Não é só mais um show de Circo - Trupe Teatral Mambembe.

QUANDO: 12 de janeiro - Domingo - às 15 horas.

ONDE: Arena Bosque (2º Piso) - Shopping Bosque dos Ipês, Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados, Campo Grande - MS.

VALOR: Entrada Gratuita. (Com assessoria).