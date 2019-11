Agressão Estudante de 80 anos desmaia ao ser agredida por adolescente, que fugiu levando celular e dinheiro e Idosa tinha acabado de chegar da faculdade quando houve a abordagem. No primeiro momento, ela achou que fosse o neto chegando para visitá-la.

Polícia apreendeu aparelho celular e indiciou idoso por receptação em MS Foto: Polícia Civil/Divulgação

Uma estudante de 80 anos desmaiou ao ser agredida por um adolescente na casa dela, em Três Lagoas, região leste do estado. Ela disse que o suspeito, de 16 anos, chegou com uma camiseta no rosto e ela pensou que fosse o neto. Ao constatar que não seria, tentou fechar a porta da cozinha. No entanto, ele empurrou com força e agrediu a idosa.

Segundo a polícia, a vítima tinha acabado de chegar da faculdade, quando houve a agressão e ela ficou inconsciente. O adolescente então pegou o celular dela e começou a procurar mais objetos de valor. Pouco tempo depois, ela acordou e conseguiu trancar a porta ao ver o suspeito na varanda.

Ela foi até o quarto e aguardou ele ir embora. Mas, ainda conforme o depoimento da idosa, o suspeito arrancou parte da persiana e fez ameaças. A vítima ressaltou que ele estava muito agressivo e parecia estar sob efeito de drogas, momento em que ela pegou um dinheiro da bolsa e deu a ele.

"Nós realizamos a investigação por um mês e meio e conseguimos identificar o suspeito. Ele repassou o aparelho para um homem de 65 anos, em uma cidade no interior de São Paulo, vendendo um aparelho de quase R$ 2 mil por R$ 200. O idoso vai responder por receptação e o adolescente continua sendo procurado. Provavelmente, ele vendeu para fazer uso de drogas", afirmou ao G1 o delegado Messias Pires, responsável pelas investigações.

Após o adolescente fugir, a idosa buscou atendimento médico em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. "Ela é bem lúcida e veio até a delegacia para reconhecer a imagem do suspeito. Agora vamos continuar fazendo buscas por ele", finalizou Messias.