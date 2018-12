Delegacia Estudante descobre divulgação de vídeo íntimo em rede social e procura delegacia Vítima alega que o vídeo e fotos foram publicados pelo ex-namorado, que não aceita o fim do relacionamento

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar mais um caso de divulgação de vídeo íntimo e fotos, nas redes sociais. Dessa vez, a vítima é uma estudante, de 22 anos, que mora no bairro Vila Piloto, e procurou a delegacia, nesta terça-feira (4), para registrar boletim de ocorrência.

A jovem relatou que a suspeita é de que o ex-namorado é quem teria feito a publicação. Ela contou relacionamento durou um ano, mas que há um mês terminou. Segundo a vítima, o ex não aceita o término do namoro e, por isso, teria feito as publicações.

A jovem foi informada sobre a circulação do vídeo íntimo por outra pessoa. Após isso entrou em contato com o ex-namorado questionamento a divulgação. De acordo com o boletim de ocorrência, ele negou ter feito algum tipo de publicação.

No entanto a vítima alega que apenas o ex-namorado tem fotos e vídeos íntimos. Agora, o homem deverá ser convocado a prestar depoimento na delegacia.