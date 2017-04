Manifesto Estudantes da Capital fazem protesto contra as 'reformas de Temer' "Aproximadamente 200 participantes"

Alunos de sete escolas da rede estadual de ensino de Campo Grande, realizam na manhã desta terça-feira (11), manifestação contra as reformas promovidas pelo governo do presidente Michel Temer (PMDB): reforma do ensino médio, da previdência, trabalhista e cortes no orçamento da educação.

O protesto começou por volta das 8 horas, em frente à Escola Estadual Joaquim Murtinho. Os estudantes seguiram em passeata até à Câmara Municipal da Capital. Participaram cerca de 200 estudantes das escolas João Carlos Flores, Joaquim Murtinho, Orcírio Thiago de Oliveira, Teotônio, Hércules Mayone e Luís Camparini.

De acordo com um dos participantes do protesto, que preferiu não se identificar os estudantes se organizaram para o protesto na base do ‘boca a boca’, foram colando cartazes nas escolas e criando grupo de WhatsApp.

A Polícia Militar esteve no protesto e solicitou que os estudantes seguissem apenas pela calçada e não bloqueassem a via. O pedido foi atendido.

Reforma da Previdência

Com as mudanças, o governo pretende fixar idade mínima de 65 anos para requerer aposentadoria e elevar o tempo mínimo de contribuição de 15 anos para 25 anos. Os chamados segurados especiais, que inclui agricultores familiares, passariam a seguir a mesma regra de idade mínima dos segurados urbanos (65 anos).

Os professores, que antes poderiam se aposentar com tempo reduzido ao contabilizar o tempo em sala de aula, seguirão as mesmas regras estabelecidas para os demais trabalhadores. (Com assessoria).