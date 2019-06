Dia de Campus Estudantes da Escola Estadual Coração de Maria participam de Dia de Campus

Nesta terça-feira (4), 44 alunos do ensino médio da Escola Estadual Coração de Maria visitaram a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) por meio do Dia de Campus, promovido pela Área de Relacionamento (SeR) da Instituição. Os estudantes tiveram a oportunidade de ter contato com o ambiente universitário e conhecer a estrutura oferecida pela Católica.

Durante a manhã, o grupo esteve na Fazenda-Escola, onde pôde conhecer mais sobre os cursos de Agronomia, Zootecnia e Medicina Veterinária. Já na sede da UCDB, o Núcleo de Práticas Jurídicas, a Clínica-Escola, a Academia-Escola, o Hospital Veterinário, o bloco Biossaúde, a Paróquia Universitária São João Bosco, o Laboratório de Comunicação e o Biotério estiveram entre os espaços visitados.

Para Caique Fernandes, de 17 anos, o Dia de Campus permitiu que os estudantes vivenciassem a Universidade e pudessem saber mais sobre as graduações oferecidas. “Foi muito bom ter essa experiência e adquirir conhecimentos a respeito dos cursos. Ver a estrutura da UCDB e perceber como ela é diferente das outras instituições, também foi algo importante para que a gente possa escolher a nossa futura universidade”, relatou o vestibulando.

O Dia de Campus é realizado todas as terças-feiras e quintas-feiras. Escolas interessadas em proporcionar essa experiência aos alunos podem agendar a visita por meio do número (67) 3312-3562.

